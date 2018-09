Poker Savoia al Giraud: il Gragnano saluta la Coppa

di Raffaella Ascione

Tutto facile per il Savoia. Dinanzi al proprio pubblico, i bianchi calano il poker sul Gragnano nei 32esimi di Coppa Italia e staccano il pass per il turno successivo al termine di una gara dominata in lungo e in largo (foto in evidenza a cura dell'ufficio stampa). Qualificazione in cassaforte già al termine della prima frazione di gioco, terminata sul 4-0 per gli oplontini.



Immediato il vantaggio dei padroni di casa, che la sbloccano dopo appena due minuti con Del Sorbo, abile ad anticipare tutti in area sugli sviluppi di un corner di Liccardo. Dopo un tentativo di Felici – corre il 12’ – il raddoppio arriva inesorabile al 21’: Cacace stacca di testa su punizione di Liccardo e fa secco Sorrentino. Alla mezz’ora la terza marcatura oplontina, siglata da Alvino su assist di Del Sorbo. Il poker al 39’: Felici brucia tutti sul tempo, stacca in area su corner di Liccardo e chiude la pratica.



Nella ripresa l’undici di Squillante si limita ad amministrare il corposo vantaggio, nonostante i tentativi di un pur generoso Gragnano. Evacuo – entrato a rilevare Cavaliere – ci prova al 12’ su cross di Ammendola: sventa un attento Savini. Al 28’ buona combinazione tra Poziello ed Evacuo, che va di destro: sventa l’estremo difensore oplontino.

Al triplice fischio piovono applausi dalle gradinate del Giraud per i ragazzi di Squillante. Ad attendere adesso in Savoia, in occasione dell’esordio in campionato, la sfida del Donato Curcio di Picerno. Pastai di scena invece al Campo Italia contro il Sorrento.

