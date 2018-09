Pomigliano, c’è anche Cherillo per l’esordio con il Cerignola

di Raffaella Ascione

Dopo Fabio De Luca, un altro attaccante approda alla corte di mister Sergio La Cava. Il Pomigliano ha ufficializzato il tesseramento del gragnanese Antonio Cherillo. Ventisei anni, l’attaccante nella passata stagione si è diviso tra Portici (dieci presenze condite da due gol) e Vastese (dodici presenze, sempre in Serie D). È nella stagione 206/17 che l’attaccante vive il suo exploit, con la maglia dell’Agropoli, con cui colleziona ventotto presenze e realizza dodici gol. Prima di approdare ai cilentani, cinque stagioni in Serie C per Cherillo, che veste le maglie di Tuttocuoio, Pontedera e Treviso: per lui settanta presenze e sette gol tra i “pro”.



Nel frattempo, la società granata ha reso noto che i tagliandi d’ingresso per la gara di esordio in campionato contro la corazzata Cerignola potranno essere acquistati – al costo di dieci euro, sia per la tribuna riservata ai locali che per il settore ospiti – direttamente nella giornata di domenica, presso i botteghini del Vallefuoco. Sarà infatti l’impianto di Mugnano ad ospitare le gare interne dei granata fino a che non tornerà disponibile il Gobbato.

