Pomigliano a un passo dall'Eccellenza: Gravina corsaro al Gobbato

di Raffaella Ascione

È notte fonda per il Pomigliano. L’undici di Vitale, reduce dalla sconfitta del Vallefuoco contro il fanalino di coda Granata, frana anche nel recupero della ventisettesima giornata di campionato sotto i colpi di un Gravina galvanizzato dal successo contro il Cerignola. Al Gobbato decidono le reti di Chiaradia e Mbida. Nel primo tempo il Pomigliano sfiora il vantaggio in un paio di occasioni – prima con Avella e poi con Girardi – sprecando da posizione favorevole.



Nella ripresa, dopo una ghiotta occasione di marca pugliese con Dentamaro, il Pomigliano potrebbe passare dagli undici metri, ma Loliva si supera e neutralizza il penalty di Girardi (foto ufficio stampa FBC Gravina). Il pericolo scuote i gialloblù, che guadagnano progressivamente campo e collezionano palle gol. Sprecano Scaringella, Santoro e Visone, non perdona invece Chiaradia al minuto 37. Il raddoppio arriva ad una manciata di minuti dal triplice fischio con Mbida, che mette in cassaforte i tre punti.



Il Pomigliano, penultimo con 16 punti, appresta a salutare mestamente la serie D: la siderale la distanza dal duo Sarnese-Gragnano (a quota 27) non autorizza alcuna speranza di recupero per giocarsi le residue chance salvezza – se non altro – passando per i play-out.

