Pomigliano nuovo trasloco e porte chiuse: contro il Gravina a San Sebastiano al Vesuvio

di Raffaella Ascione

Senza pubblico e lontano da quella che - in questa stagione, tra non pochi malumori - è diventata la sua seconda casa. Pomigliano costretto ad un nuovo trasloco a causa della momentanea indisponibilità del Borsellino di Volla. Contro il Gravina - la gara è in programma domenica 7 gennaio alle 14.30 - si giocherà allo stadio Capasso di San Sebastiano al Vesuvio. La misura restrittiva delle porte chiuse deriva invece dalla mancanza della necessaria documentazione idonea ad attestare l'agibilità dell'impianto vesuviano.



«Mi piacerebbe che il pubblico tornasse dalla parte della squadra». Si era espresso in questi termini, appena una settimana fa, il neo tecnico granata Raimondo Catalano, chiamato a sostituire l'esonerato Marco Nappi proprio nel corso della sosta natalizia. Per l'ex tecnico sipontino si prospetta invece un impegnativo esordio nel silenzio.

