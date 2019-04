Il Pomigliano crolla a Picerno: si spalancano le porte del baratro

di Raffaella Ascione

Non c’è storia al Donato Curcio di Picerno. Il Picerno di Giacomarro schianta il Pomigliano e respira ormai aria di serie C, complici il pari del Cerignola e la sconfitta del Taranto, mentre i granata di Vitale si apprestano a congedarsi mestamente dalla serie D. Manca ormai solo il conforto della matematica, sia per lo storico salto di categoria dei lucani che per la retrocessione diretta dei granata del patron Pipola.



Non c’è storia contro la Leonessa, praticamente inconsistente il Pomigliano, che incassa il vantaggio dei padroni di casa già al 16’. A segno l’ormai solito Santaniello. Il Pomigliano prova timidamente ad affacciarsi nella trequarti lucana ed al 38’ si fa vivo con un diagonale di Liberti che finisce facile preda di Fusco. Ancora Picerno al 43’ con un fendente mortifero da fuori area di Ianniello su cui è provvidenziale la deviazione in corner del baby Bellarosa.



Il Picerno la chiude nella ripresa. Pitarresi firma il raddoppio su rigore al minuto 12, mentre Tedesco cala tris allo scadere.



Aria di festa al Donato Curcio, con un’intera cittadina che si ritrova a vivere un sogno (foto ufficio stampa lucano). Di contro, il Pomigliano abbandona mestamente il rettangolo verde, andando incontro all’Eccellenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA