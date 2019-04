Pomigliano sconfitto anche a Taranto: ultimo atto in D con la Sarnese

di Raffaella Ascione

Il Pomigliano cade allo Iacovone sotto i colpi del Taranto. Finisce con un 3-0 in favore dell’undici di Panarelli, che potrebbe però non bastare per agguantare il secondo posto, vista la vittoria del Cerignola sul promosso Picerno. Sconfitta ininfluente per il Pomigliano, ormai matematicamente retrocesso in Eccellenza (foto Taranto F.C. 1927).

Il Taranto la sblocca al 18’ del primo tempo con Oggiano, servito di tacco da Massimo. Raddoppia Roberti al 16’ della ripresa, su assist proprio di Oggiano. Il Taranto preme sull’acceleratore e sfiora il tris prima con D’Agostino (sventola dal limite sventata dall’estremo difensore campano) e poi con Di Senso, che calcia dal limite dell’area dopo uno slalom vincente. Il 3-0 arriva al 38’ con Marsili, che beffa Sorrentino dalla distanza.

Per il Pomigliano, ultimo atto domenica contro la Sarnese, a caccia di punti per centrare un miglior posizionamento nella griglia playout. Poi, per il club di Pipola, sarà tempo di pianificare il futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA