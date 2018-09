Portici al secondo stop di fila: tris Gela al San Ciro

di Raffaella Ascione

Seconda sconfitta consecutiva per il Portici, che - reduce dal 4-1 di Locri - ne prende tre al San Ciro dal Gela, di Karel Zeman, figlio d'arte. In occasione del match contro i siciliani, su disposizione degli organi di pubblica sicurezza - è stata disposta l'inversione delle tribune del San Ciro tra locali e tifosi ospiti.



È degli azzurri la prima palla gol del match: provvidenziale al quarto d'ora l'intervento del portiere siciliano Castaldo, abile a sventare la conclusione a botta sicura di Carrafiello, ottimamente innescato da Felleca.

Al 20' il vantaggio del Gela: è di Alma il tocco che beffa Marone su corner di Mannoni. Gli ospiti potrebbero raddoppiare al minuto 33, proprio con Alma, pericolosamente lanciato a tu per tu con il portiere azzurro: debole la sua conclusione, che finisce preda di Marone.

Il raddoppio, puntuale, arriva al 39': assolo di Alma, che affonda con un'ubriacante serpentina in area e firma la sua personale doppietta.

Il tris in pieno recupero. Ragosta mette praticamente in ghiaccio la gara ad una manciata di secondi dal duplice fischio.



Nella ripresa, cinque minuti e Sorrentino potrebbe riaprire i giochi, ma l'avanti azzurro - lanciato in profondità da Felleca - si vede sbarrata la strada da Castaldo in uscita. La rete azzurra arriva al 39', proprio con Sorrentino, che stavolta trova la via del gol su spunto di Onda. Troppo tardi per il Portici, condannato alla seconda sconfitta - consecutiva - in tre gare. Azzurri a quota uno in graduatoria generale, a braccetto con Turris e Città di Messina.

