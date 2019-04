Portici all'assalto dei play-off: under 18 gratis allo stadio

di Raffaella Ascione

L’appuntamento è di quelli che valgono un’intera stagione. Dopo averli a lungo accarezzati, il Portici tenta adesso l’assalto ai play-off: al San Ciro arriva infatti la Cittanovese, al momento quinta con 44 punti. Distanziato di tre lunghezze, proprio l’undici di Chianese, che proverà dunque a far leva sul fattore campo per tentare l’aggancio e reinserirsi prepotentemente tra le candidate alla post season. Attraverso i propri canali social, il club del presidente Ragosta ha rivolto accorati appelli alla piazza, auspicando un San Ciro trascinante. Per l’occasione, proprio puntando ad un pubblico caldo e numeroso, sarà consentito l’ingresso gratuito agli under 18 (purché muniti di documento di riconoscimento). Nel frattempo è in corso la prevendita dei tagliandi d’ingresso presso i consueti punti abilitati. Biglietti disponibili presso la Tabaccheria Bassi (corso Garibaldi, 228), la cartoleria - ricevitoria “A Jucatella” (corso Garibaldi, 27) e l’edicola Di Flora (viale Leonardo Da Vinci).

Nemmeno lontanamente preventivati ad inizio stagione – l’obiettivo dichiarato era infatti una tranquilla salvezza – i play- off sono adesso ad una manciata di punti: dopo gli ultimi passi falsi, specie lontano dal San Ciro, al Portici tocca adesso invertire la rotta per puntare ad un traguardo dal sapore d’impresa.

