Portici, il bomber arriva dall'Est: preso Ilinčić, dalla serie A croata

di Raffaella Ascione

L’attacco del Portici – più che mai vigile ed attivo sul mercato – si arricchisce della classe e dell’esplosività di Luka Ilinčić. Classe 1997, Ilinčić è reduce da un’esperienza con il Rijeka, compagine impegnata nella Serie A croata. L’accordo è stato ufficializzato quest’oggi.



«Non solo Croazia per lui – si apprende dalla nota ufficiale diramata dal club vesuviano – ma anche un'esperienza nel campionato austriaco con la maglia del Villach».



Entusiasti i toni con cui la società azzurra ha annunciato l’accordo con il calciatore, che sarà a disposizione del tecnico Chianese già in occasione dell’esordio stagionale di domenica, nel turno preliminare di Coppa Italia contro la Sarnese. «Un rinforzo di spessore, che fornirà un importante contributo».



Dopo l’amichevole a ranghi misti disputata ieri al San Ciro - visto il rinvio in blocco delle gare di Coppa in programma per il 19 agosto – riprenderà domani al comunale la preparazione degli azzurri.

