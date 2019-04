Portici coraggioso al San Nicola: non basta Di Prisco, Bari verso la C

di Raffaella Ascione

Al Portici non bastano una prestazione maiuscola ed il gran carattere messo in campo. Il Bari s’impone di misura al San Nicola, trovando con Simeri il gol vittoria a dieci minuti dal termine. Fino a quel momento, azzurri in partita grazie al sigillo di Di Prisco, valso il momentaneo 1-1 dopo l’iniziale vantaggio pugliese targato Di Cesare.

È dei galletti la prima occasione del match, con Simeri che va di testa sfiorando il montante. Dopo una conclusione al volo di Floriano che si spegne sul fondo, arriva al 24’ il vantaggio dell’undici di Cornacchini: sugli sviluppi di una punizione di Piovanello, Neglia tocca per Di cesare, che batte di destro Marone. Il pari azzurro dopo sette minuti. Nappo recupera palla nell’area biancorossa, scambia con Improta e serve Di Prisco, che dal limite fulmina di sinistro Marfella. Il Portici ci prende gusto e dopo una manciata di minuti ci riprova con Carrafiello.

Nella ripresa, gli azzurri tengono bene il campo, concedendo ben poco alla capolista. Al quarto d’ora Bari pericoloso ancora con Di Cesare, che di testa impegna severamente Marone. La gara sembra trascinarsi senza troppi sussulti sui binari del pari, ma al 35’ l’inzuccata di Simeri rompe l’equilibrio e spalanca ai galletti le porte del successo.

Festa promozione dunque rinviata per l’undici di Cornacchini, complice il roboante successo interno della Turris ai danni del Città di Messina. Restano otto i punti di vantaggio sui corallini, ma giovedì si torna in campo. Bari di scena a Troina: un eventuale successo vorrebbe dire Serie C.

