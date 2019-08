Portici di misura al San Ciro: Nocerina fuori dalla Coppa

di Raffaella Ascione

Buona la prima per il Portici, Nocerina fuori dalla Coppa Italia. Una prodezza di Improta – che ad inizio ripresa aveva fallito la più ghiotta occasione dagli undici metri – decide il derby del San Ciro e consente agli azzurri di esordire con un successo nella stagione ufficiale. Dopo il successo del San Francesco contro il Nola – successo ai calci di rigore – si ferma invece la Nocerina.



Prima frazione di gioco tutto sommato equilibrata. Il Portici ci prova con Guarracino ed Arpino, di contro il tentativo molosso targato Carrafiello. Equilibrio spezzato alla fine della prima frazione di gioco, quando il rossonero Di Lollo rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica.



Bruciante avvio di ripresa per il Portici, che al 3’ manca incredibilmente il vantaggio con Guarracino e dopo due minuti fallisce un penalty con Improta, neutralizzato da Leone. Quando sembrava che la gara fosse ormai inchiodata sul pari, nonostante i ripetuti tentativi di marca azzurra, arriva la magia di Improta, che di sinistro insacca sotto l’incrocio dei pali.



Il successo fa lievitare l’entusiasmo tra i vesuviani: nel mirino c’è adesso il Cassino, che domenica – alla prima di campionato – ospiterà i ragazzi di Chianese. Per la Nocerina, invece, impegno interno contro il neopromosso Grumentum.

