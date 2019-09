Portici, dall'impresa alla paura: Coratella riprende il Cassino

di Raffaella Ascione

Un Portici solido e cocciuto torna da Cassino con un punto. Al Salveti finisce 2-2: apre le danze il solito Improta, poi i due penalty realizzati da Prisco, che consentono ai laziali di ribaltare l’iniziale svantaggio, quindi il sigillo di Coratella, che firma il definitivo 2-2.



Gara sbloccata al minuto 23, quando Improta finalizza con un velenoso destro un’azione ben condotta da Guarracino. Padroni di casa pericolosi alla mezz’ora in due occasioni in rapida sequenza, ma senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. Portici ad un passo dal raddoppio allo scadere della prima frazione di gioco, quando Onda – protagonista di una caparbia progressione – arriva al limite dell'area e serve Guarracino che, tutto solo davanti al portiere, la mette sul fondo.



Nella ripresa, subito doppio cambio per gli azzurri: fuori Onda ed Imbimbo, dentro Arario e Del Gaudio. Il pari del Cassino arriva al 9’: Prisco non sbaglia dagli undici metri. Risultato ribaltato al minuto 34, quando lo stesso Prisco – implacabile – firma il secondo penalty di giornata. Il definitivo 2-2 al minuto 37 con Coratella, sugli sviluppi di un assolo di Improta.

