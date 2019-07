Portici, nuovo rinforzo in mediana: dalla Battipagliese arriva Blasio

di Raffaella Ascione

Comincia a prender forma il Portici di mister Chianese. Il club azzurro – che ha intanto confermato Nappo ed Onda, ed annunciato il difensore centrale Arpino – ha perfezionato in giornata l’accordo con Filippo Blasio. Centrocampista classe 1994, Blasio «ha indossato, tra le altre, le maglie di Savoia, Gozzano e Battipagliese» (così il club nella nota che ha annunciato la fumata bianca). Particolarmente intensa per Blasio l’esperienza con le zebrette, rinnovatasi la scorsa estate, quando sulle tracce del centrocampista c’era anche il Sorrento.



Giorni intensi – intanto – per il direttore sportivo azzurro Amarante, nel cui mirino ci sarebbe adesso un altro centrocampista, reduce però da un’esperienza in serie D. L’annuncio potrebbe arrivare a stretto giro. Confermata intanto per domani – alle ore 18 – presso la sede del club, l’incontro con stampa e tifosi durante il quale saranno illustrati programmi ed obiettivi per la prossima stagione.

