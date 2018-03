​Portici, Maiuri avverte: «Evitiamo cali di concentrazione»

di Raffaella Ascione

Un successo che sa di salvezza. Il Portici torna con tre preziosi punti dalla trasferta siciliana contro il Paceco e si scrolla di dosso pressione e nervosismo.



«A dispetto dei numeri di classifica – commenta il tecnico vesuviano Vincenzo Maiuri – affrontavamo un avversario ostico ed in forma, reduce da tre vittorie consecutive. Dal canto nostro, nelle ultime due gare non eravamo stati in grado di offrire prestazioni dignitose. Al Provinciale abbiamo sofferto i cambi di gioco sulla fascia sinistra con Terranova, ma ancor più il nervosismo e l’inevitabile carico di pressione dovuti alla classifica. Poi, palla al piede, abbiamo cominciato a produrre gioco ed occasioni; in quale frangente avremmo però dovuto mantenere maggiore lucidità sotto porta. Questi per noi sono punti importantissimi in vista del rush finale. Adesso però, a cominciare dalla prossima gara contro l’Isola capo Rizzuto, manteniamo alta la concentrazione: guai a toppare sul piano dell’attenzione come accaduto nelle scorse settimane».



Da ultima, una dedica. «Questa preziosa vittoria – conclude Maiuri – è tutta per i nostri tifosi e per la società, che a dispetto delle difficoltà non ci lasciano mai soli».



