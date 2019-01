Il Portici cala la manita: ​Locri travolto al San Ciro

di Raffaella Ascione

Gara senza storia al San Ciro. Il Portici sbriga la pratica Locri con un perentorio 5-1 e centra il secondo successo consecutivo (dopo quello esterno di Castrovillari).



Scoppiettante l’avvio di gara: padroni di casa in vantaggio dopo appena un minuto con Improta, che firma l’1-0 con un diagonale chirurgico. L’esultanza dura appena due minuti. Al 3’ il Locri riagguanta il pari con la complicità del difensore azzurro Sall: sua la sfortunata deviazione sugli sviluppi di una punizione dalla destra. La gara resta estremamente viva, animata dalle continue sortite dei padroni di casa. Al 10’ Onda serve su punizione DI Prisco, che manca di un nulla il bersaglio. Il nuovo vantaggio azzurro al 18’: delizioso l’assist di Nappo a servire Di Prisco, che stavolta la mette dentro. Il tris – su cui si va poi all’intervallo – al 25’, ancora con Improta, che firma la sua personale doppietta con un perfetto colpo di testa su corner di Onda.



Nella ripresa, dieci minuti ed i vesuviani mettono virtualmente in ghiaccio la gara. Il 4-1 è opera di Onda: millimetrico il suo destro, che non lascia scampo all’estremo difensore siciliano. La cinquina alla mezz’ora: nel tabellino dei marcatori anche D’Angelo, che insacca con un delizioso pallonetto.



Nel finale di gara, Portici ancora alla ricerca del gol. Protagonista in due circostanze Nappo, che prima manca il sigillo con un destro al volo e poi, sul successivo calcio dalla bandierina, spedisce alto sul montante.



Tre punti decisamente pesanti per gli azzurri, che si riportano ai margini della zona play-off, distante appena una lunghezza.

