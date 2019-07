Il Portici si presenta alla città: «Innesti mirati per crescere ancora»

di Raffaella Ascione

Tifosi in sala e bandiere a sventolare all’esterno, con tanto di saluto ed incoraggiamento del sindaco Enzo Cuomo. La città di Portici ha risposto presente alla presentazione ufficiale degli azzurri, svoltasi nella serata di ieri nella cornice di Villa La Colombaia.



«Puntiamo ad un coinvolgimento sempre maggiore della città, in tutte le sue componenti», ha esordito il direttore generale Giovanna Noia. «Questo evento, del resto, è proprio per tifosi, sportivi e cittadini. Vogliamo far conoscere il nostro progetto, puntando ad una crescita graduale ma progressiva, sul piano societario come su quello tecnico. Non ci prefissiamo grandi obiettivi ma c’è comunque la consapevolezza che i nuovi innesti potranno contribuire a questa crescita. Aspettative? Pensiamo anzitutto a mantenere la categoria, pronti a goderci tutto quello che saremo capaci di costruire. Veniamo pur sempre da un anno importante ed è per questo che, con la speranza di avere la città al nostro fianco e forti di innesti mirati, speriamo di fare un passo avanti, provando, con lavoro e sacrificio, a migliorarci ulteriormente». Una crescita ispirata a due linee guida tassative. «Operiamo costantemente – conclude Noia – con un occhio al budget e con l’altro ai giovani. Non faremo mai il passo più lungo della gamba e valorizzeremo costantemente i nostri ragazzi. Proprio come lo scorso anno, che ci ha visto sul podio anche del progetto Giovani D valore».



Quindi il tecnico Chianese. «Rispetto al campionato scorso partiamo indubbiamente da una base più solida. Siamo riusciti a trattenere – merito del nostro diesse e della società – gran parte dei calciatori che hanno contribuito in maniera decisiva allo storico traguardo del quarto posto, nonostante tanti club, anche di categoria superiore, li avessero adocchiati. Penso, tra gli altri, ad Atteo, Improta, Onda e Nappo. Su questa base abbiamo poi operato innesti mirati, di valore ed esperienza. Ho personalmente voluto calciatori animati da forte voglia di riscatto e l’acquisto di Guarracino è emblematico in tal senso. Lo scorso anno con la Turris ha avuto una media realizzativa notevole a dispetto del ridotto spazio a disposizione. La sua rabbia agonistica, la sua voglia di continuità, sono aspetti che nel mio gruppo devono fare la differenza. Cosa manca in organico? Forse qualcosa in difesa, ma non è un’esigenza impellente. Diciamo che la rosa è definita all’80%. Restiamo vigili sul mercato e probabilmente interverremo ulteriormente, ma – credo proprio – solo dopo la composizione dei gironi». L’asticella inevitabilmente si alza rispetto allo scorso anno. «Abbiamo mantenuto l’ossatura della scorsa stagione e fatto innesti di spessore, non posso quindi essere ipocrita e nascondermi. Dobbiamo puntare a migliorare quanto ottenuto a maggio, passando sempre per la valorizzazione dei nostri giovani».

