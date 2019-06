Portici, prima conferma in mediana: blindato Nappo

di Raffaella Ascione

È stato tra i protagonisti della passata stagione, contribuendo in termini di esperienza e solidità – oltre che di reti, tre – al raggiungimento dello storico traguardo dei playoff. Nel prossimo campionato Giovanni Nappo continuerà a vestire la maglia del Portici. Quella di Nappo, «autentico trascinatore del centrocampo azzurro» – con trascorsi in D anche a Sarno ed Aversa – è la «prima, importante, riconferma» cui ha lavorato la società, come evidenziato nella nota che ha ufficializzato l’accordo con il calciatore.

L’annuncio dell’intesa con Nappo (i contratti potranno esser depositati solo a partire dal 2 luglio) segue quello di un altro ex Sarnese, il difensore centrale Antonio Arpino, cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia e reduce da una complicata esperienza tra i professionisti – per le vicende che hanno coinvolto il club – in forza al Matera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA