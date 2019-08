Portici, ritorno di fiamma: Albanese è di nuovo azzurro

di Raffaella Ascione

Torna a vestire l’azzurro del Portici, dopo un’esperienza con l’Olympia Agnonese, Pellegrino Albanese. Difensore centrale classe 1991, Albanese «ha già indossato la casacca del Portici, in Serie D, nella stagione 2017/2018, disputando 33 presenze e realizzando 1 gol», così il club nella nota che ha ufficializzato il ritorno di fiamma.

Il difensore – per lui, nella passata stagione, anche una fulminea parentesi con la Turris – è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo e proprio con i neroverdi ha esordito in serie B nel 2011, «prima di disputare tre campionati di Serie C con Mantova, Arzanese e Taranto, e due di serie D con Nocerina e Agnonese». Per lui anche un’esperienza fuori dai confini nazionali, con il Msida St. Joseph, impegnato nel campionato dei serie A maltese, prima del ritorno in Italia, nel campionato di Eccellenza, con Herulaneum e Vico Equense.

© RIPRODUZIONE RISERVATA