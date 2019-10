Rischio ordine pubblico: Portici-Savoia a porte chiuse

di Raffaella Ascione

Resteranno chiuse le porte del San Ciro in occasione del derby di Coppa Italia in programma per mercoledì – alle ore 15 – tra Portici e Savoia, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Già la scorsa settimana, la gara – considerata a rischio – era finita sotto la lente d’ingrandimento dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che aveva suggerito l’adozione della misura dei biglietti nominali per gli ospiti, senza tuttavia rinviare alle ulteriori valutazioni del CASMS. Ed invece, a quarantotto ore dal match, è arrivata l’ufficialità delle porte chiuse. La notizia era tuttavia nell’aria, tanto che già nel post partita di ieri, a Latina, il presidente azzurro Ragosta aveva espressamente preannunciato la drastica misura. Che poi si è puntualmente materializzata. Per motivi di ordine pubblico – considerati i precedenti tra le due tifoserie relativi alle stagioni 2015/16 e 2016/17, sia al San Ciro che al Giraud – la gara di mercoledì si giocherà dunque in assenza di pubblico.

