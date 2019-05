Portici, sconfitta con giallo a Marsala: fuori dai playoff

di Raffaella Ascione

Il Marsala s'impone nella semifinale playoff contro il Portici (foto ufficio stampa Marsala) e vola in finale, ma qualche ombra avvolge il match del Nino Lombardo Angotta. Il motivo sta nel corposo ritardo con cui è cominciato il match. Ufficialmente per un malore occorso al tecnico del Portici Mauro Chianese. Non si sarebbe però trattato di malore, ma di tensioni prepartita, con il tecnico a farne le spese in prima persona. Non è escluso che il Portici indica a stretto giro una conferenza stampa per far luce sull’accaduto e chiarire la propria posizione.

Sul campo, Marsala indigesto per i vesuviani. Al Portici non basta il sigillo su punizione di Nappo, che con una parabola perfetta non lascia scampo all’estremo difensore siciliano. I padroni di casa, complici l’inferiorità numerica dei vesuviani per il rosso diretto rimediato da Atteo, la ribaltano poi nella ripresa.

Una perla la rete – in rovesciata – di Manfrè, che consente ai siciliani di riportarsi in gara al minuto 20. A cinque minuti dalla fine – quando dunque si prospettavano i tempi supplementari – il Marsala fallisce la più ghiotta delle occasioni: Bonfiglio viene messo giù in area, rimediando il penalty poi calciato da Balistreri e neutralizzato da Marone. Tre minuti e lo stesso Balistreri si fa perdonare l’errore dal dischetto con una perfetta inzuccata, su cross proprio di Bonfiglio.

Ed ora la finale del Liguori per il Marsala.

Il Poertici di congeda dai propri tifosi con un messaggio affidato alla propria pagina social.

«È stata una stagione straordinaria e piena di emozioni, che ci permette prima di tutto di conservare la categoria per il secondo anno consecutivo e di imporci come quarta forza del campionato».

