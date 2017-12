Portici, si svuota l'infermeria: Maggio e Panico tornano arruolabili

di Raffaella Ascione

Seduta di allenamento mattutina quest'oggi per il Portici, che tornerà in campo - secondo la tabella di marcia stilata dallo staff tecnico - anche domani e dopodomani prima del "rompete le righe" accordato agli azzurri per il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Poi, smaltite le festività, l'avvio della tipica settimana di lavoro in vista della trasferta di Messina, primo impegno del girone di ritorno.



Sosta decisamente provvidenziale per mister Maiuri, con l'infermeria che si è gradualmente svuotata dopo l'emergenza infortuni che ha caratterizzato le ultime gare del girone d'andata. Al ritorno in campo contro i peloritani, il tecnico azzurro riavrà infatti a disposizione sia Maggio - reduce da un lungo stop a causa di un infortunio muscolare - che Panico. Allarme rientrato anche per il giovane attaccante Onda, prima dello stop natalizio alle prese con un lieve fastidio - anche in questo caso - muscolare.

