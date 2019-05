Portici a un passo dai playoff, Enzo Decaro: «Tutti allo stadio»

di Raffaella Ascione

C’era anche il noto attore Enzo Decaro, ieri sera al teatro I De Filippo a Portici, in occasione della presentazione del libro sulla storia del club azzurro, redatto da un gruppo di tifosi. Una storia lunga centotredici anni, che si appresta a vivere adesso una pagina particolarmente significativa.

C'è un quinto posto da blindare e domani, per l’ultimo atto della regular season, i ragazzi di Chianese se la vedranno al San Ciro contro la Turris. In caso di successo, il Portici si assicurerebbe la partecipazione ai playoff, indipendentemente dal risultato delle dirette concorrenti, tutte in campo domenica.

E proprio in vista del derby contro i cugini corallini, Enzo Decaro, porticese doc, ha rivolto un sentito appello alla città a stringersi attorno agli undici in maglia azzurra. «Tutti allo stadio sabato, tanto per cominciare, con la speranza di poterci rivedere anche tra qualche settimana, per giocarci sul campo la promozione. È giusto, bello ed onorevole partecipare ad una competizione del genere. E poi, non la danno in tv, giusto? Quindi niente scuse, andiamo allo stadio a vedercela».

