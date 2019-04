Il Portici vince all'ultimo respiro: rimonta playoff con la Cittanovese

di Raffaella Ascione

Operazione aggancio riuscita. Il Portici batte all’ultimo respiro la Cittanovese e riacciuffa il treno playoff. Gara divertente al San Ciro, con i padroni di casa che prima subiscono il vantaggio calabrese e poi lo ribaltano nel segno di Improta e Sgambati.



La gara è viva sin dalle prime battute. Al 6’ sono gli ospiti a rendersi pericolosi sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, poi tre nitide occasioni da gol di marca vesuviana. Al quarto d’ora Carrafiello riceve palla sull'esterno, punta l'uomo e serve centralmente DI Prisco, che manca di un nulla l’impatto con la sfera. Ancora Portici al 28’. Stavolta è Nappo – direttamente su punizione – a sfiorare il gol: la sua pennellata si stampa sul palo. Quindi, alla mezz’ora, l’occasione targata Carrafiello, che – su spunto di Sgambati – calcia a botta sicura sfiorando il palo. Al 35’ l’inatteso vantaggio calabrese, con Abrayian che trova il varco giusto sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Otto minuti ed il Portici si riporta in gara. Giocata ubriacante di Di Prisco a servire al limite Improta, che con un velenoso destro a giro insacca all’incrocio.



Nella ripresa, è ancora ilo Portici a produrre le occasioni più nitide. Tocca prima a Carrafiello, che da pochi metri spara alto, poi ad Improta, che spreca praticamente un rigore in movimento. In pieno recupero gli azzurri la ribaltano con Sgambati, che su cross di Nappo trova il colpo che vale i playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA