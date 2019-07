Precampionato Portici, raduno il 22 luglio: appuntamento al San Ciro

di Raffaella Ascione

Una settimana di lavoro in sede, poi la partenza alla volta della sede molisana. Il Portici ha stilato ed ufficializzato il programma di lavoro della fase precampionato. Il raduno degli azzurri è fissato per il prossimo 22 luglio allo stadio San Ciro, dove i ragazzi di mister Chianese – fresco di conferma in panchina – sosterranno i primi test atletici e le visite mediche.



La partenza per il ritiro di Campitello Matese è invece prevista per il 27 luglio: gli azzurri soggiorneranno presso l'hotel Kristall, «ampia struttura dotata di piscina e palestra, che garantisce la tranquillità giusta per preparare al meglio la stagione che verrà», si apprende dalla nota diramata dal club, fino al 7 agosto.



Gli allenamenti si svolgeranno presso il centro sportivo, dotato di due campi da gioco in erba naturale, distante solo pochi metri dalla struttura.

