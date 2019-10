Giugliano, il debutto di Sestile jr: «Rialzamoci dopo il momento buio»

di Ferdinando Bocchetti

Quella di domani, contro la Cittanovese, sarà la sua prima gara ufficiale da neo presidente del Giugliano. Gaetano Sestile, 26 anni, subentrato nei giorni scorsi al defunto papà alla guida del Giugliano, lancia un appello ai tifosi alla vigilia del match che si terrà domani allo stadio Vallefuoco di Mugnano.



«A coloro che hanno a cuore le sorti del Giugliano - spiega Sestile - chiedo di stare vicini alla squadra, ai calciatori, alla società. Dobbiamo rialzarci da questo momento buio e ritornare più forti di prima».



Il neo patron rassicura i tifosi sul futuro della società: «Seguirò in prima persona le vicende societarie e accanto a me, come accadeva in precedenza, ci sarà mio zio Luigi. Ci siamo guardati in faccio e abbiamo deciso che era giusto proseguire nel nome di mio padre, nel suo ricordo, più forti di prima».



Sul fronte strettamente tecnico, Massimo Agovino, trainer del Giugliano, non ha ancora sciolto i dubbi sulla formazione che domani affronterà la Cittanovese. Alcuni infortunati, assenti nell'ultimo match di Messina, sono di nuovo arruolabili. Il modulo tattico non si tocca: Giugliano in campo con la linea a quattro in difesa, tre uomini a centrocampo e tridente offensivo.





