Si sblocca il mercato del Pomigliano: firma l'ex Perugia Imparato

A distanza di appena un giorno dal ribaltone societario, che ha riportato al timone del Pomigliano il patron Raffaele Pipola, il club granata ufficializza il primo acquisto.



Approda alla corte di mister Sergio La Cava Raffaele Imparato, difensore classe 1986. «Vero e proprio jolly difensivo» - si legge nella nota diramata dalla società granata - Imparato è stato impiegato in carriera sia da centrale che da esterno. Lo scorso anno ha vestito la casacca dell'Ebolitana, in Serie D. Il versatile difensore ha dalla sua oltre 200 presenze in Serie C con le maglie, tra le altre, di Salernitana, Nocerina, Torres, Paganese, Juve Stabia, Taranto e Sorrento.



Per lui, due anni fa, l'esordio in Serie B nel Perugia allenato da Christian Bucchi.



Si sblocca dunque il mercato granata, dopo la fase di «congelamento» registrata nel corso del periodo di convivenza tra Pipola ed Ammaturo (adesso fuori dai giochi). Primo acquisto di spessore per il Pomigliano, che ad oggi aveva reclutato esclusivamente pedine under.



