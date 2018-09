Primo derby a Nola, prevendita ​solo online per i tifosi ercolanesi

di Raffaella Ascione

Dopo il ko incassato nella gara di esordio al Solaro per mano della matricola Fasano, i granata di mister Borrelli puntano all'immediato riscatto nel derby contro il Nola di Liquidato, reduce da due successi consecutivi - tra campionato e Coppa Italia - contro Francavilla ed Avellino.



Con una nota ufficiale, il club bruniano ha intanto comunicato d'aver avviato la prevendita dei tagliandi d'ingresso per i tifosi ercolanesi. Per disposizioni di ordine pubblico, i biglietti per il settore ospiti dello stadio Sporting Club potranno essere acquistati esclusivamente on-line, sulla piattaforma Go2 al prezzo di 10 euro (più diritti di prevendita).

L'acquisto, come specificato sulla stessa piattaforma, non richiede alcuna registrazione preventiva sul sito del circuito.

