Il Liguori si riaccende in memoria di Strino In campo Turris e vecchie glorie coralline

di Raffaella Ascione

Dal campo agli spalti, tutti uniti nel ricordo di Vincenzo Strino. Nonostante il freddo pungente ed un violento acquazzone - che ha poi concesso una provvidenziale tregua proprio durante la partita - vecchie glorie coralline ed una rappresentanza della Turris di mister Carannante (in campo Ivan Visciano, Aldo Gazzaneo e Salvatore Lorenzo, quale membro dello staff tecnico) hanno preso parte al Primo Memorial, organizzato a due anni dalla scomparsa dell'indimenticata bandiera corallina. Tanti ex Turris hanno tenuto a partecipare all'evento - organizzato dalla figlia di Strino, Tania, con la collaborazione della società del patron Antonio Colantonio, dell'associazione Torre del Greco Asd e della serigrafia Serigraph - a dispetto di freddo, avverse condizioni meteo e distanze geografiche. Dagli spalti della tribuna intitolata proprio a Strino, cori ed applausi in memoria dello storico portiere e di chi ha inteso omaggiarlo.

In campo Pappalardo, Carlà, Cetronio, Izzo, Marcello Esposito, Andrea Scala, Cangianiello, Mimmo Izzo, Salvatore Fabiano, Alfredo Sora, Occardi, Piedepalumbo. Hanno preso parte all'evento anche Guido Strino e Vincenzo Strino, figlio e nipote (il più giovane in campo) dell'indimenticato portiere corallino. A decidere il match, una rete di Piedepalumbo, 67 anni. A fine gara la società corallina ha omaggiato con dei fiori Tania Strino, cui è poi stata recapitata anche una targa da parte del tifo organizzato della Juve Stabia.

Dal portiere azzurro Sepe, in viaggio per Crotone, un messaggio denso d'affetto per il suo primo maestro e per la sua famiglia.



«Un'emozione forte. Momenti che scaldano il cuore - commenta proprio Tania Strino - a dispetto delle temperature gelide. Tengo a ringraziare tutti: chi ha accolto il nostro invito, la società della Turris ed i tifosi corallini, i miei tifosi, che sono sempre eccezionali. Per me i primi in assoluto. Ho avuto riscontri da chi sapevo avrebbe fatto carte false per esserci».



Quindi il milanese Maurizio Carlà, difensore corallino degli anni '80. Ha immediatamente dato la propria adesione, non appena invitato. Ha attraversato l'Italia intera ed è sceso in campo al Liguori. «Il mio rapporto con Strino? Difficile da descrivere. Andava decisamente oltre il rettangolo verde. Anche dopo la Turris. Si è mantenuto poi con Tania e con la sua famiglia. Vincenzo era la mia garanzia. Se da difensore sbagliavo, sapevo ci avrebbe poi pensato lui, tra i pali, a rimediare. Decisamente una grande emozione tornare qui, nella sua memoria».

