Primo successo per la Nocerina: rete di Ruggiero a metà ripresa

di Giuliano Pisciotta

Primo tempo soporifero, ripresa più brillante. La Nocerina conquista il primo successo stagionale in campionato, battendo di misura il Città di Messina. E' il centrocampista Peppe Ruggiero a firmare la rete del definitivo 1-0 al 70', legittimando una buona prova dei molossi soprattutto nella seconda frazione di gioco.



Orfano di capitan Pecora, mister Viscido affida proprio a Ruggiero le chiavi del centrocampo della Nocerina, con Odierna e il guizzante Cardone a fare da angeli custodi al regista ex giovanili della Juventus. Il primo tempo è soporifero, con i due reparti offensivi praticamente rimasti inoperosi. Ne scaturisce uno scarno taccuino di azioni pericolose. L'unico spunto riguarda l'infortunio dell'esterno Coulibaly, vittima di un problema a un ginocchio e costretto all'uscita anticipata, con conseguente ingresso di Festa.



E' proprio quest'ultimo, nella ripresa, a guadagnare la palma di migliore in campo - in condominio con Cardone -, trasformandosi in vera e propria spina nel fianco per il Città di Messina. Al 70', dopo alcuni tentativi, la Nocerina passa con una bella azione personale di Ruggiero, che dribbla in bello stile alcuni avversari dal versante sinistro dell'area di rigore e scarica di rabbia sotto la traversa.



Nel finale un'espulsione per parte: Cioffi rifila una gomitata a un avversario al 95', Codagnone guadagna la doccia anticipata al 97' con un'entrataccia inutile a centrocampo.

