Problemi per De Laurentiis: ricorso al TAR, Giancaspro rivuole il Bari

Mino Giancaspro, ormai ex presidente del FC Bari 1908, torna ad essere protagonista. L'ex numero uno biancorosso, che ritiene di essere ancora l'unico legittimato a gestire lo stadio San Nicola e accusa il Comune di averlo affidato senza l'espletamento di gara pubblica alla nuova società che fa capo ad Aurelio De Laurentiis, ha presentato un ricorso urgente al Tar in cui chiede che i giudici amministrativi emettano un decreto per bloccare l'esordio interno di campionato della squadra biancorossa, previsto domenica contro la Sancataldese.



Secondo quanto riportato da Il Galletto Tv, l'obiettivo di Giancaspro sarebbe far annullare, previa sospensione, gli atti con cui il sindaco Antonio Decaro ha affidato il titolo sportivo alla SSC Bari di De Laurentiis e raggiungere l’annullamento dell’autorizzazione all’utilizzo dello stadio San Nicola, con condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla vecchia FC Bari 1908 a causa dei provvedimenti impugnati e del comportamento doloso e colposo del Comune.



Una grana in più per la neonata società pugliese in mano ai De Laurentiis, capace di esordire con il sorriso la scorsa settimana grazie al 3-0 vincente in casa del Messina. Secondo gli ambienti vicini, Giancaspro vorrebbe anche iscrivere la FC Bari 1908 entro fine mese al campionato dilettantistico di Terza Categoria, ma lamenta l’impossibilità a farlo perché in assenza di un impianto di gioco omologato è impossibile l’affiliazione alla Figc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA