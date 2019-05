Profili di rischio per Sarnese-Nola: ecco le direttive dell'Osservatorio

di Giuliano Pisciotta

L'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulle Manifestazioni Sportive ha classificato Sarnese-Nola, gara valida per i playout nel girone H di Serie D, tra quelle connotate da profili di rischio per l'ordine pubblico. Vista l'indisponibilità dello stadio Felice Squitieri, la gara si disputerà al Pasquale Novi, impianto che prevede un'area unica (nella foto) su cui insistono gli ingressi al settore Tribuna per i supporters di casa e al piccolo settore Ospiti.



In tal senso, dunque, è già scattata la macchina organizzativa per il controllo dell'ordine pubblico e una tranquilla disputa dell'incontro. L'Osservatorio ha disposto che i supporters del Nola potranno acquistare il biglietto esclusivamente in prevendita, fino alle 19 di sabato 11 maggio, esibendo un documento d'identità in corso di validità. I nominativi degli acquirenti saranno registrati su un apposito elenco, che sarà trasmesso entro domenica mattina alla Questura di Salerno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA