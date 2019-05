Promozione in serie D, al Comune premiato il Giugliano calcio

di Maria Rosaria Ferrara

Per una sera i banchi dell’aula consiliare non hanno ospitato i consiglieri comunali ma hanno fatto spazio al Giugliano cacio. In una sala gremita di cittadini e tifosi si è tenuta la cerimonia di premiazione della squadra per la promozione in serie D. L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare la società, i calciatori e lo staff tecnico per l’importante traguardo raggiunto.



Medaglie e targhe con impressa la data del match che ha portato il Giugliano nella categoria superiore sono state consegnate da sindaco e giunta a tutti i componenti della squadra.



Ovazione dal pubblico per il presidente Salvatore Sestile che con coraggio due anni fa ha fatto rinascere una squadra che non esisteva più. «Il mio ringraziamento va ai calciatori che hanno affrontato ogni gara senza timore reverenziale - ha detto - Hanno dato lustro a una intera città che ha dato tanto e loro hanno contraccambiato di vero cuore».



Durante la cerimonia i tifosi hanno esposto in aula uno striscione con scritto: «La curva per gli ultras». Il riferimento è alla richiesta che appunto i gruppi ultras fanno ormai da mesi all’amministrazione comunale, quella cioè di realizzare la curva nello stadio De Cristofaro dove sono in corso lavori di riqualificazione. Il sindaco Poziello ha invitato i tifosi al Comune per discutere insieme e progettare la nuova curva. «Il Giugliano era fuori dalla serie D da undici anni - ha commentato il primo cittadino - Questa squadra ci ha restituito l’orgoglio sui campi di calcio e il piacere di guardare una partita. Il prossimo impegno sarà quello di restituire anche la curva ai tifosi e la progettazione sarà partecipata tra rappresentati delle tifoserie e tecnici».



Premiato anche l’allenatore Massimo Agovino che ci ha tenuto a ringraziare la tifoseria. «Dietro questi successi c’è una società solida - ha detto il mister - La spinta decisiva però è stata quella del pubblico: quello che abbiamo trovato a Giugliano è stato qualcosa di inaspettato».



Forti applausi dal pubblico anche per il bomber Dino Fava, autore del primo goal del match Frattese Giugliano.



L’aula di Corso Campano era gremita di cittadini entusiasti di celebrare i propri beniamini. Molti di loro sono stati bloccati da bambini e non per scattare un selfie. «E’ doveroso ringraziare la società che ha creduto in questo progetto e i calciatori che domenica ci hanno regalato forti emozioni» ha commentato il presidente del consiglio comunale Luigi Sequino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA