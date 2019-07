Puglisi si riprende la Gelbison: «Sarà un anno di novità»

di Gerardo Lobosco

Risolta la crisi societaria con l'insediamento del nuovo presidente al vertice della Gelbison con la nomina di Maurizio Puglisi, nel ruolo di massimo dirigente del club cilentano, si comincia a programmare il futuro. E quest'ultimo nella prima uscita ufficiale nella nuova veste di presidente in una intervista rilasciata alla televisione locale di Vallo della Lucania Set tv, ha indicato la linea che sarà adottata dalla società:



«La stagione che sta per partire per la Gelbison -ha detto Puglisi- dovrà essere quella del cambio di strategia in particolare bisogna rispettare il budget partendo dal presupposto che si inzia con una situazione debitoria che in parte ho coperto con le mie risorse, e questo non ci aiuta ma conto sulla colaborazione di tutti a partire dalle istituzioni. Per questo ho invitato i sindaci dell'area a starci vicino ed essere coinvolti nel progetto Gelbison che vuole rappresentare tutta l'area di riferimento».



Puglisi, ha poi parlato anche del programma tecnico: «La nostra linea sarà tesa alla valorizzazione di giovani che sarnno affidati anche ad un allenatore emergente, non potendoci permettere di avere alle nostre dipendenze calciatori o tecnici di grido e con ingaggi che sono fuori dalla nostra portata, sarà questo il nostro mantra, ma l'invito è rivolto proprio a tutti a starci vicino per conservare ancora a lungo la quarta serie che per un piccolo centro come Vallo è sempre un vanto». Ora il primo step da superare è formalizzare l'iscrizione ma questo aspetto con l'ingresso di Puglisi, è divenuta una formalità, poi spazio alle scelte di allenatore e calciatori che dovranno essere i protagonisti della stagione 2019/20 che per il club rossoblu vallese sraà la nona consecutiva al via in serie D.

