Qualificazione di rigore: il Gragnano la spunta sul Portici

di Raffaella Ascione

Il Gragnano stacca il pass per i 32esimi di Coppa Italia al termine di una sfida infinita col Portici. Al San Michele finisce 1-1 al 90’ fra i pastai e l'undici di Chianese: vesuviani in vantaggio con l’ex Ercolanese Sorrentino e ripresi al 12’ da Talia, che su punizione disegna una parabola perfetta, su cui nulla può l'estremo difensore ospite.

Le due reti arrivano nella seconda frazione di gioco, dopo un primo tempo contrassegnato da un sostanziale equilibrio. Per gli azzurri ci prova Sall su punizione, trovando un attento Sorrentino a respingere. Vivace il finale di frazione: al 38' Chiavazzo viene fermato sul più bello dal portiere Marone, mentre un minuto più tardi il portiere pastaio respinge coi piedi l’insidiosa conclusione dell’altro Sorrentino, attaccante azzurro.



Nella ripresa, il botta e risposta tra il 6’ ed il 12’, poi il tentativo in acrobazia dell’ex Sarnese Talia, che al 21' conclude di poco alto sulla traversa. Due minuti più tardi Marone neutralizza in due tempi un'insidiosa punizione di Poziello.

Si va quindi ai rigori. Persiste la parità al termine della prima serie (tutti a segno i primi cinque calciatori designati dai due tecnici): decisivo poi l’errore dell’azzurro Onda. Pastore invece non sbaglia e porta i suoi ai 32esimi della competizione tricolore.

