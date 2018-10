Quattro infortunati in casa Nocerina in vista della sfida con l'Igea Virtus

di Giuliano Pisciotta

Quattro infortunati in vista della gara casalinga contro l'Igea Virtus. La Nocerina ha completato questa mattina la preparazione per l'impegno di domani contro la formazione di Barcellona Pozzo di Gotto. Avversario da prendere con le molle, visto il recentissimo cambio in panchina, con l'approdo di Giacomo Tedesco, ex centrocampista di Salernitana e Napoli.



Gerardo Viscido deve rinunciare al portiere Scolavino, al difensore Montuori, al centrocampista Coulibaly e all'esterno Vatiero, di fatto avendo quasi scelte obbligate per la formazione da schierare domani. Non cambia il 3-5-2, con Orlando ancora una volta costretto a mordere il freno in panchina, causa obbligo di schieramento degli under.



Sarà ancora Giorgio ad affiancare il centravanti Simonetti in prima linea, con Odierna ad agire sulla fascia destra e Ruggiero in versione mezzala, con licenza di “offendere”.



L'elenco completo dei convocati.

PORTIERI: Feola, Novelli

DIFENSORI: Barzaghi, Caso, Di Fraia, Iodice, Salto, Vuolo

CENTROCAMPISTI: Accardo, Branchi, Cardone, De Feo, Di Martino, Festa, Odierna, Pecora, Ruggiero

ATTACCANTI: Cioffi, Giorgio, Orlando, Riccio, Simonetti

INDISPONIBILI: Scolavino, Montuori, Coulibaly, Vatiero.

