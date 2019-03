di Antonino Siniscalchi

SORRENTO – Si ferma con la squadra Granata la striscia vincente del Sorrento. Il pareggio casalingo (2-2), dopo quattro successi consecutivi, consolida solo in parte la corsa verso la salvezza. La rete iniziale di Alfonso Gargiulo illude i rossoneri. Il capitano rossonero porta avanti il Sorrento al 18’ con un preciso colpo di testa, su cross di Guarro dalla sinistra. Pronta la reazione della squadra Granata che pareggia al 25' con Calemme, lesto a deviare in rete di destro un cross di Arciello dalla sinistra. Al 33' Herrera colpisce, spalle alla porta si gira in un fazzoletto e calcia di destro, ma la conclusione del fantasista rossonera si stampa sul palo.



La squadra ospite ribalta addirittura il risultato passando in vantaggio al 42' con Castagna che mette facilmente in rete un cross dal fondo di Calemme. Nella ripresa, dopo 20’ il pareggio del Sorrento con Chirullo, il giovane attaccante rossonero trova il gol con un destro secco dal centro dell'area. Insiste la squadra di Maiuri e al 22’ un diagonale di Herrera, supera il portiere, salva sulla linea Rinaldi. Sugli sviluppi dell'azione la sfera arriva sul sinistro di Chirullo che al volo calcia fuori. All’89' l’ultima emozione, ma Alfonso Gargiulo spreca l'occasione nell'area piccola.

