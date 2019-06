Querelle sul nome: Granata non è Ercolanese, scattano le sanzioni

di Raffaella Ascione

«Per tutti saremo l’Ercolanese», fu annunciato nel corso della prima conferenza stampa dello scorso anno dalla cordata che mantenne vivo il calcio nella città degli Scavi dopo il trasloco di Mazzamauro – con relativo titolo – a Torre Annunziata. La denominazione della nuova società era però Granata 1924, come del resto precisato dalla stessa dirigenza.

Poi la situazione è letteralmente precipitata, sia sul piano ambientale, con squadra e società costrette a trasferirsi a Mugnano dopo l'insanabile frattura con Ercolano, che sul campo, con una inesorabile retrocessione in Eccellenza. Oggi l'ulteriore prova di quella spaccatura insanabile.

Sanzionati infatti Claudio Liotti, legale rappresentante della società Granata 1924 Srl, e lo stesso club (per responsabilità diretta) «per aver utilizzato impropriamente la denominazione Ercolanese 1924 con riferimento alla propria società di calcio… sia sul proprio sito internet sia in occasione dell’incontro SSC Granata 1924 SRL – Città di Fasano del 16/09/2018, valido per il Campionato di calcio Serie D». Liotti è stato inibito per quattro mesi, mentre il club dovrà versare una multa di 350 euro.

La consistenza delle sanzioni è stata così determinata a seguito di istanza di patteggiamento, successivamente alla «comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini».



