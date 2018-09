Reclamo accolto: la Nocerina dovrà pagare 1.200 euro a Gargiulo

di Giuliano Pisciotta

La Nocerina dovrà pagare 1.200 euro all’ex tesserato Francesco Gargiulo «a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/17».



La Commissione Accordi Economici - nessuna nota a propria difesa è stata prodotta dal club molosso - ha ritenuto «condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente».



Ritenendo dunque provati sia la conclusione dell’accordo che l’ammontare della somma richiesta da Gargiulo, il Collegio ha condannato la Nocerina al relativo pagamento. Per la Nocerina, adesso, 30 giorni di tempo per provvedere al pagamento, così da evitare di incorrere in una penalizzazione.

