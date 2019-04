Rekik lancia il Savoia: il blitz a Gravina vale i playoff

di Raffaella Ascione

Una zampata di Rekik regala al Savoia tre punti d’oro in chiave playoff (foto ufficio stampa). I bianchi passano di misura al Vicino di Gravina, complice anche il palo che allo scadere nega ai murgiani la gioia del pari.



Contro il Gravina, mister Campilongo deve rinunciare agli indisponibili Esposito, Gatto e Maranzino. Sono di marca pugliese le prime occasioni del match. Dopo appena due minuti, sugli sviluppi di una punizione lungo l’out sinistro, va Rizzo di testa: si salva Savini deviando sopra la traversa. Dieci minuti più tardi, l’estremo difensore oplontino si oppone efficacemente alla conclusione ravvicinata di Dentamaro. Il vantaggio del Savoia arriva allo scadere della prima frazione di gioco. Rekik si inserisce nel retropassaggio di Dentamaro, ruba il tempo a Loliva e lo beffa con un mortifero pallonetto.



Nella ripresa, si infiammano gli animi in campo intorno al 10’, quando – sugli sviluppi di una punizione di Mbida deviata dalla barriera – Savini raccoglie la sfera e viene falciato. Al minuto 27 gol annullato – per offside – al murgiano Santoro, che si inserisce in area su punizione di Potenza. Ultimo brivido al minuto 47, quando il palo dice di no a Romeo, che conclude di potenza dal limite.



Il successo consente al Savoia di consolidare il quinto posto, tenendo a distanza di sicurezza – quattro lunghezze – il duo Fidelis Andria-Team Altamura, a braccetto a 44 punti.

