Savoia-Rekik, fumata bianca: «Lotteremo per il vertice»

di Raffaella Ascione

Un’altra conferma, dopo l’annuncio dell’ex Rieti Luciani. Continuerà a vestire la maglia del Savoia Hassen Rekik, esterno d’attacco classe 1998. «Il direttore sportivo Marco Mignano – evidenzia il club nella nota con cui è stata ufficializzata la conferma di Rekik – sta lavorando per offrire al nuovo allenatore, Carmine Parlato, una rosa di livello assoluto, che rispecchi la sua idea di calcio. In tal senso va letta la conferma di Hassen».

Nella passata stagione, Rekik ha collezionato 31 presenze e due sigilli. «Mi ha chiamato il presidente – spiega – per dirmi della riconferma. È il mio secondo anno qui a Torre Annunziata, gli obiettivi sono comuni: migliorare il quinto posto dell’anno scorso, centrato in un girone difficile come quello pugliese. Il girone siciliano non è affatto da sottovalutare. La società sta costruendo una squadra importante e noi lotteremo per il vertice della classifica».

Nel frattempo, il club lavora ad ulteriori conferme, a cominciare da quella di Amara Diakite, mentre resta ancora viva – seppur non in discesa – la pista Marcheggiani.

