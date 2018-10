La Corte Federale d'Appello conferma il -2 alla Turris

di Raffaella Ascione

Niente da fare, respinto il ricorso della Turris contro la penalizzazione di due punti inflitta dal Tribunale Federale Territoriale. Sullo sfondo, così come accaduto nella passata stagione, l'irregolare utilizzo di tre calciatori della Pietro Abbate (dalla fusione col Miano è poi nata l'attuale Asd Turris Calcio), e le contestazioni relative alle condotte di tre dirigenti del sodalizio.



La Terza Sezione della Corte Federale d'Appello ha respinto il ricorso proposto dal club corallino contro la sanzione di due punti di penalizzazione e duecento euro di ammenda, «inflitte alla reclamante per violazione dell'art.4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito del deferimento del procuratore federale... (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 24 del 6.9.2018)».



La Turris - nettamente rinvigorita dalla cura Fabiano - resta dunque a quota 8 in classifica, a sei lunghezze dalla capolista Bari. Ad attendere adesso i corallini, reduci da tre risultati utili consecutivi, l'impegno esterno di Marsala.

