Rimonta Gragnano: Fasano ko al San Michele

di Raffaella Ascione

Una caparbia rimonta nel segno di Tascone, Poziello e Talia: il Gragnano ribalta l'iniziale vantaggio pugliese targato Corvino ed abbatte al San Michele l'ostico Fasano. Un successo che vale oro in chiave salvezza e che consente ai pastai agganciare in classifica il Nola (sconfitto nel derby del Giraud).

Gara subito in salita per i gialloblù di Campana, che al quarto d'ora incassano la rete di Corvino che vale il momentaneo 1-0: la punizione del numero 10 pugliese attraversa tutta l'area e si insacca alle spalle di Sorrentino. Decisivo il portiere campano al minuto 27 su conclusione ravvicinata di Formuso. Il pari del Gragnano al 32': su assist di Cavaliere, è di Tascone il colpo di testa che dà il là alla remuntada.

Nella ripresa, fulmineo il vantaggio gragnanese: Poziello raccoglie una respinta corta di Guarnieri su conclusione di Gassama e firma il 2-1. Ci pensa poi Talia a mettere in cassaforte i tre punti con una velenosa traiettoria disegnata direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, deviata in rete da un difensore pugliese.

C'è il Nola, adesso, ad attendere i ragazzi di Campana nel turno infrasettimanale: sfida cruciale in chiave salvezza contro i bruniani, agganciati in classifica a quota sette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA