Rimpianto Turris, non basta il doppio vantaggio: l'Aprilia fa 2-2

di Raffaella Ascione

Finisce 2-2 al Quinto Ricci fra Aprilia e Turris. Un pari dal retrogusto amaro per i corallini, sul doppio vantaggio dopo appena nove minuti: la reazione dei padroni di casa c’è e l’undici di Fabiano la subisce per alcuni tratti del match. Montella accorcia le distanze nella prima frazione, Fè perfeziona la rimonta nella ripresa. Di buono per la Turris c’è l’aver allungato la scia positiva di risultati su di un campo estremamente ostico, contro una compagine ben organizzata e condita dalle ciliegine Olivera e Corvia; evidente, per il resto, la giornata storta dell’undici di Fabiano, la cui lampadina si è accesa solo a sprazzi, nonostante l’uomo in più nella ripresa. I corallini restano primi con 13 punti, tallonati adesso dal Latte Dolce, che si porta a quota 12.



Contro l’Aprilia, l’unica novità di formazione è rappresentata dall’impiego di Sowe al posto dell’acciaccato Alma (ne avrà per una decina di giorni a causa di un fastidio muscolare); regolarmente in campo, invece, Forte.

Bruciante l’avvio di gara dei corallini: dopo appena due minuti Sowe raccoglie in area un delizioso assist di Aliperta – sugli sviluppi di un corner – ed insacca per l’1-0. Il raddoppio al 9’: Da Dalt alimenta l’azione sulla destra e serve Forte, che con una precisa conclusione in controbalzo dal limite infila Saglietti per la seconda volta. Il doppio vantaggio non spegne la luce dell’Aprilia, che riorganizza le idee e prova a tenersi in partita. I laziali accorciano le distanze al 20’ con Montella che, sugli sviluppi di un calcio da fermo, ribadisce in rete dopo un primo – decisivo – intervento di Lonoce. Nel finale di frazione sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Olivera, che prima ci prova con una mezza girata e poi su punizione dai 25 metri: in entrambi i casi chiude in corner la Turris.



Nella ripresa, cinque minuti e l’Aprilia perde Vitolo, che rimedia il secondo giallo – per una manata ai danni di Da Dalt – e doccia anticipata. L’inferiorità numerica non smorza la verve dei laziali, mentre la Turris non trae vantaggio dall’uomo in più. All’11’ Fabiano tenta la carta Celiento a rilevare Sowe. Al 22’ Spano non inquadra la porta da posizione defilata, mentre due minuti più tardi la rovesciata di Longo finisce preda di Saglietti. Con l’innesto di Franco – al posto di Da Dalt – la Turris si sistema col 4-4-2, ma dopo una manciata di minuti arriva il pari dell’Aprilia, propiziato da una palla persa da Aliperta in mediana. Lo firma Fè, con un preciso diagonale.



«Sembrava che la partita potesse mettersi in discesa – commenta il presidente Antonio Colantonio – sia dopo il doppio vantaggio che dopo il rosso rimediato dal difensore avversario, ma così non è stato. Due nostre ingenuità sono costate il pari. Un punto su questo campo nell’economia di un campionato non è affatto negativo, ma noi dobbiamo puntare sempre al massimo del risultato. Di buono c’è l’aver allungato la scia di risultati utili». Torna poi sulla questione stadio il presidente corallino, il cui appello è stato in settimana raccolto dal Comune: contro Sorrento e Portici si giocherà a Gragnano. «All’ingresso dei distinti c’è adesso un cantiere in attività e questo è innegabile. Sarà quindi praticamente impossibile giocare al Liguori domenica. Speriamo si sblocchi quanto prima la situazione della tribuna, per cui sarà depositata – mi pare – domani istanza di dissequestro definitivo. A quel punto potranno essere realizzati gli ultimi interventi che erano in programma prima che intervenissero i sigilli».

