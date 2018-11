Ripresa da urlo, la Turris abbatte la Cittanovese: 3-0 al Liguori

di Raffaella Ascione

Un'altra prova di forza contro un avversario ostico e spigoloso. Sotto una pioggia a tratti battente, la Turris supera al Liguori la Cittanovese con un netto 3-0. Il successo porta le firme di Guarracino, Longo e Vacca. Gara dal doppio volto al comunale. Primo tempo sostanzialmente equilibrato e quasi del tutto avaro di emozioni. Tutt'altra storia nella ripresa. La sblocca subito Guarracino, poi l'ingresso in campo di Longo (partito dalla panchina a causa di un problema alla caviglia), che imprime nuova e decisiva verve ai suoi: prima arriva il gol capolavoro del capitano, che (a cinque minuti dal suo ingresso in campo) vale il raddoppio, quindi il tris di Vacca.



Gli unici sussulti del primo tempo arrivano allo scadere della frazione: al 45' un insidioso traversone dalla destra di Cunzi taglia pericolosamente l’area, poi la rapida ripartenza giallorossa vanificata da Barilaro, che dalla distanza sceglie la soluzione personale, alzando abbondantemente sulla traversa.



Nella ripresa, fulmineo il vantaggio corallino. Corre il 1’ quando – sugli sviluppi di un corner – Guarracino la mette dentro di testa, a due passi dalla linea di porta, sfruttando una sponda di Varchetta. Al 6’ Cittanovese ad un passo dal pari: è il palo a dire di no al velenoso sinistro di Abayian. Al quarto d’ora ghiotta occasione di marca corallina. Interessante palla filtrante di Celiento a servire centralmente Guarracino, che al limite difetta però nel controllo. Il raddoppio al 25’. Protagonista assoluto Longo, entrato 5 minuti prima a rilevare Guarracino: il capitano sradica il pallone dai piedi di un difensore e non appena in area lascia partire un sinistro letale. Al 32’ buono spunto di Cunzi, che scodella in area dalla destra: sugli sviluppi dell'azione la sfera arriva a Vacca, che dal limite di sinistro fa 3-0.



Convinti, a fine gara, gli applausi del Liguori. «Una vittoria importante - commenta il tecnico corallino Franco Fabiano - contro una squadra di spessore. La Cittanovese ha tenuto bene il campo nel primo tempo, dandoci filo da torcere nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo invece venuti fuori alla grande. Longo? È la nostra punta di diamante. Dovevamo gestirlo e lo abbiamo fatto. Ha spaccato la gara, ma notevole è stata anche la prestazione di Guarracino. La verità, senza retorica, è che il merito di questo successo è di tutti. Un'altra gara senza subire gol? Un plauso speciale alla difesa, certo, composta per giunta da individualità importanti, ma se non prediamo gol è anche grazie a centrocampisti ed attaccanti. Come non menzionare gli under, poi, che in questa fase sono il nostro valore aggiunto».

