Riscatto Portici al San Ciro: Improta fa secco il Muravera

di Raffaella Ascione

Il Portici non stecca la seconda al San Ciro. Gli azzurri di Chianese riscattano il tonfo interno di sette giorni fa contro il Tor Sapienza e s’impongono di misura sul Muravera nel segno di Improta.

Primo tempo sostanzialmente avaro d’emozioni. Non crea particolari insidie l’incursione di Onda del minuto 19, mentre – al 41’ – deve rifugiarsi in corner la difesa sarda sulla potente conclusione dal limite di Di Prisco. Ad una manciata di minuti dal duplice fischio, tegola per gli ospiti, che perdono Marongiu: sanzionata con il rosso diretto la sua entrataccia ai danni di Arpino.

Nella ripresa, mister Chianese gioca subito la carta Coratella a rilevare Boussaada. Nove minuti ed Improta firma di destro il gol da tre punti, sfruttando alla perfezione un preciso suggerimento filtrante dalla trequarti. Il raddoppio pare cosa fatta un minuto più tardi, ma Arario – su spunto di Onda – da posizione ravvicinata alza incredibilmente sopra la traversa. Ancora Portici al 19’: stavolta è Coratella a mancare il bis con un insidioso destro che fa la barba al palo. Piove sul bagnato per il Muravera, che nell’extra-time si ritrova in nove a causa del secondo rosso di giornata, rimediato da Moi.

Ad attendere adesso gli azzurri, il derby contro la Turris. Si giocherà – manca solo l’ufficialità – al San Michele di Gragnano.

