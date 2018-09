È già rivoluzione a Ercolano: via Maschio, panchina a Borrelli

di Raffaella Ascione

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. A tre giorni dalla prima di campionato – al Solaro di Ercolano arriva il Fasano – la società granata ha scelto di rivoluzionare la guida tecnica della prima squadra, sollevando dal proprio Antonio Maschio. Al suo posto arriva l’ex Portici e Afragolese Pasquale Borrelli, già un paio di mesi fa accostato al club granata.



Non si tratta dell’unico cambiamento registrato in giornata nella città degli Scavi. La società, si apprende da una nota ufficiale, «ha deciso di affidare al presidente Giovanni Russo la piena e totale autonomia di gestire il futuro tecnico della società… ed a tal proposito, già a partire da oggi ha affidato la guida tecnica della squadra, al Sig. Pasquale Borrelli, col quale ha condiviso già un percorso calcistico passato». Il neo tecnico ha diretto già quest’oggi il suo primo allenamento al Solaro.



Due nuovi innesti, nel frattempo, per i granata. A disposizione di Borrelli ci saranno da oggi Emanuele Moro, esterno d’attacco classe 1993, nelle ultime quattro stagioni al Portici, e Felice Prevete, centrocampista classe 1987, nell'ultima stagione al Pomezia.

