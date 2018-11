Rosso e penality non fermano il Bari: tris all'Acireale, ADL sempre in vetta

di Delia Paciello

Irrefrenabile il Bari di De Laurentiis: ancora un’altra vittoria in casa dell’Acireale che conferma il dominio biancorosso nella classifica di serie D, inamovibile dalla vetta. Carattere e grinta su un campo difficile, ma la squadra di Cornacchini si porta in vantaggio già al 13’ del primo tempo con Pozzebon che finisce in rete sullo sviluppo di un calcio d’angolo. Alla mezz’ora arriva il gol del momentaneo pareggio: Leotta con un bel sinistro trafigge Marfella e porta il risultato sull’1-1. Il Bari ha però diverse occasioni, che concretizza al 62’ quando Hamlili avvia il contropiede: di seguito Brienza serve un bellissimo assist per Simeri che insacca il nuovo vantaggio del Bari.



La dubbia decisione dell’arbitro Zanotti che mostra un rosso diretto a Mattera per un presunto intervento di gomito su Leotta non ferma i pugliesi: dopo appena cinque minuti, al 76’, Simeri avvia un nuovo contropiede. Grazie al pronto inserimento di Langella, che taglia in diagonale lo spazio e spinge la palla in rete, arriva il gol decisivo dell’1-3. Il nervosismo si fa sentire in campo e sugli sgoccioli il direttore di gara non ha dubbi e punisce un fallo di mano in area di Calcioli assegnando il rigore all’Alcireale. Un’occasione ghiotta della quale però i padroni di casa non fanno bottino: Madonia infatti calcia altissimo sopra la traversa. I sei minuti di recupero non bastano a cambiare il risultato: una vittoria sudata per il Bari, che però ha tenuto testa alla situazione portandosi a quota 20 in campionato.

