Ruggiero-bis, remuntada Nocerina: Rotonda ko e salvezza a un passo

di Giuliano Pisciotta

Sotto di due gol, la Nocerina ribalta il risultato negli ultimi venti minuti di gara, trovando tre punti preziosissimi nella gara in trasferta contro il Rotonda. Così come contro la Sancataldese, c'è ancora una volta una doppia firma di Peppe Ruggiero (nella foto) per i molossi: il talentuoso centrocampista offensivo, cresciuto nel vivaio della Juventus, dimostra la consueta freddezza dal dischetto, trasformando i due calci di rigore che completano la remuntada dei molossi, avviata dal gol di De Feo.



Un ottimo esordio in panchina da head coach per Roberto Chiancone, che in settimana ha preso il posto di Gerardo Viscido sulla panca rossonera, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore tecnico dall'inizio della stagione. Prova di carattere per i molossi, in una gara che ha confermato le preventivate insidie del Rotonda, a dispetto della deficitaria posizione di classifica.



Con questo successo, la Nocerina sale a quota quaranta punti, distaccando di nove lunghezze la zona playout e proiettandosi con maggiore serenità alla suggestiva sfida casalinga contro il Bari di De Laurentiis junior, in programma domenica prossima al Pasquale Novi di Angri.

