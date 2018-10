Sall e Sorrentino spingono il Portici: Igea Virtus al tappeto

di Raffaella Ascione

Seconda vittoria consecutiva per il Portici, che al San Ciro s’impone per 2-1 sull’Igea Virtus. Una gara sostanzialmente dominata dagli azzurri, che avrebbero potuto anche imporsi con uno score ancor più corposo, se in qualche frangente non fosse mancata la giusta dose di lucidità in fase di finalizzazione.

La prima occasione di marca vesuviana arriva all’8’: Cretella va in spaccata sugli sviluppi di una punizione di Sorrentino, mancando di un nulla il bersaglio. Padroni di casa di nuovo pericolosi al 23’: assolo di Onda, che recupera palla a centrocampo ed affonda palla al piede, lasciando partire un sinistro che lambisce il palo. Alla mezz’ora è la volta di Sorrentino, che ci prova dalla distanza con un desto sotto la traversa, deviato poi in corner dal portiere siciliano. Un minuto più tardi il meritato vantaggio azzurro: Sorrentino raccoglie palla all'altezza della bandiera e serve centralmente Sall, che di testa fa 1-0.

Il secondo legno di giornata arriva per gli azzurri al 34’, centrato stavolta da Grieco. Al 40’ Sorrentino cala il bis con una magistrale punizione che insacca nel sette. L’Igea si riporta in gara dopo tre minuti: i siciliani accorciano le distanze con una rete di Vona, a segno sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Nemmeno il tempo di esultare, però, che i giallorossi devono fare i conti col rosso rimediato dallo stesso Vona – reo d’aver rifilato una manata a Coratella – che costringe i suoi all’inferiorità numerica per tutta la seconda frazione di gioco.

Nella ripresa, dopo lo svarione iniziale che rischia di riaprire pericolosamente la gara (Cretella salva sula linea), il Portici si limita ad amministrare il vantaggio.

Alla fine è festa grande per gli azzurri, tutti chiamati a raccolta dai propri sostenitori.

