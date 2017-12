Salta la panchina del Pomigliano: ipotesi Longo dopo Nappi

di Raffaella Ascione

Gli è costata cara la battuta d'arresto interna per mano del San Severo nell'ultima gara del girone d'andata. Marco Nappi - blindato per settimane dal club - non è più l'allenatore del Pomigliano. La decisione è stata ufficializzata nella tarda mattinata dalla società del presidente Pipola. Nel ringraziare Nappi «per l’attività svolta, per l’impegno e la correttezza professionale», il Pomigliano ha reso noto che fino alla scelta del nuovo tecnico, sarà il prof. Armando Fucci a dirigere gli allenamenti dei granata.



Avviati, intanto, i primi contatti per la pianificazione del dopo Nappi. Stuzzica, in particolare, l'idea Longo, reduce da un difficile ed intenso biennio alla guida della Cavese. La trattativa è comunque ancora in una fase assolutamente embrionale.

Nappi lascia il Pomigliano in acque piuttosto tranquille. Nonostante lo stop del Borsellino contro i dauni di Giacomarro, i granata (a quota 20) restano a +6 sulla sestultima piazza, occupata dal duo Francavilla-San Severo.

